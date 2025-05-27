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- Шоу-бізнес
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У смарагдовій сукні зі спокусливим декольте: "Міс Всесвіт-2015" у розкішному аутфіті позувала на червоній доріжці
Піа Вуртцбах у вбранні з пишною спідницею була схожа на справжню принцесу.
Філіппінська акторка, телеведуча, модель і «Міс Всесвіт-2015» — Піа Вуртцбах — стала гостею церемонії закриття Каннського кінофестивалю, де привернула увагу своїм розкішним образом.
На червоній доріжці красуня постала у пишній смарагдовій сукні на бретельках, з кишенями на спідниці і бантиками на стегнах. Головний акцент у її луку був на пишному спокусливому декольте.
Піа зробила укладання з боковим проділом, макіяж у нюдово-бежевих відтінках і рожевий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, шию — кольє з дорогоцінним камінням, а на руці була золота каблучка.
Нагадаємо, минулого року Піа Вуртцбах на Каннському кінофестивалі сяяла в елегантній чорній сукні з відвертим декольте і зі шлейфом, яка виблискувала від спалахів фотокамер.