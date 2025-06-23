ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
547
Час на прочитання
2 хв

У смарагдовому костюмі і з коханою у розкішній сукні: Бред Пітт викликав фурор на прем'єрі "F1: Фільму" у Лондоні

Пара мала щасливий і дуже красивий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бред Пітт та Інес де Рамон

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

У Лондоні відбулася прем’єра драми про спорт «F1: Фільм» («Формула-1») від режисера Джозефа Косинські. Представив стрічку виконавець головної ролі — Бред Пітт. На кіноподії він з’явився у супроводі своєї коханої — дизайнерки ювелірних прикрас Інеси де Рамон. Пара своєю яскравою появою викликала справжній фурор на «червоній» доріжці.

Бред Пітт / © Associated Press

Бред Пітт / © Associated Press

Бред мав яскравий і стильний вигляд в образі, у якому поєдналися класична вишуканість і ретро-естетика 1970‑х років. На акторові був смарагдовий костюм, який для нього створили майстри легендарного лондонського ательє Anderson & Sheppard. Він складався з двобортного піджака з ґудзиками кольору металік і штанів у тон.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Нотки елегантності луку Пітта додали біла сорочку з розстебнутим коміром і атласна хустка кольору зеленки. Взутий він був у шкіряні темно-бордові туфлі. Свій аутфіт Бред завершив стильними окулярами-авіаторами з коричневими лінзами.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Інес для івенту обрала розкішну бежеву сукню по фігурі довжини максі від бренду Fendi. Вбрання було повністю розшите срібними паєтками та срібним і золотим бісером. По боках на бретельках на ньому були вузлики. Образ дівчина доповнила блискучою сумочкою від Nano Baguette з торочкою з каміння, що мерехтіла під світлом камер.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Рамон зробила акуратне укладання, ніжний макіяж із чорними стрілками і завершила лук діамантовими прикрасами.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред та Інеса мали щасливий і гармонійний вигляд, вони позували, обіймаючи одне одного. Рамон дуже турботливу вела себе відносно коханого: вона перед фотографами почала поправляти Пітту хустку на шиї, а він у відповідь їй радісно усміхався.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Про фільм:

Сонні Гейз (Бред Пітт) був найперспективнішим феноменом Формули-1 у 1990-х роках. Та його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років він став мандрівним найманим гонщиком. До Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) — його колишній напарник і власник команди Формули-1, яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза знову сісти за кермо, щоб дати команді останній шанс і довести, що він ще здатен стати найкращим у світі.

Напарником Сонні у перегонах стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс) — амбітний і талановитий новачок, який має намір диктувати власні правила гри. Але, щойно заревіли мотори, минуле наздоганяє Сонні, змушуючи його зрозуміти: у Формулі-1 напарник є найзапеклішим суперником, а шлях до спокути — це дорога, яку не здолати наодинці.

В український прокат «F1: Фільм» вийде 24 червня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie