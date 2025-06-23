У смарагдовому костюмі і з коханою у розкішній сукні: Бред Пітт викликав фурор на прем'єрі "F1: Фільму" у Лондоні

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

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У Лондоні відбулася прем’єра драми про спорт «F1: Фільм» («Формула-1») від режисера Джозефа Косинські. Представив стрічку виконавець головної ролі — Бред Пітт. На кіноподії він з’явився у супроводі своєї коханої — дизайнерки ювелірних прикрас Інеси де Рамон. Пара своєю яскравою появою викликала справжній фурор на «червоній» доріжці.

Бред Пітт / © Associated Press

Бред мав яскравий і стильний вигляд в образі, у якому поєдналися класична вишуканість і ретро-естетика 1970‑х років. На акторові був смарагдовий костюм, який для нього створили майстри легендарного лондонського ательє Anderson & Sheppard. Він складався з двобортного піджака з ґудзиками кольору металік і штанів у тон.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Нотки елегантності луку Пітта додали біла сорочку з розстебнутим коміром і атласна хустка кольору зеленки. Взутий він був у шкіряні темно-бордові туфлі. Свій аутфіт Бред завершив стильними окулярами-авіаторами з коричневими лінзами.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Інес для івенту обрала розкішну бежеву сукню по фігурі довжини максі від бренду Fendi. Вбрання було повністю розшите срібними паєтками та срібним і золотим бісером. По боках на бретельках на ньому були вузлики. Образ дівчина доповнила блискучою сумочкою від Nano Baguette з торочкою з каміння, що мерехтіла під світлом камер.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Рамон зробила акуратне укладання, ніжний макіяж із чорними стрілками і завершила лук діамантовими прикрасами.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред та Інеса мали щасливий і гармонійний вигляд, вони позували, обіймаючи одне одного. Рамон дуже турботливу вела себе відносно коханого: вона перед фотографами почала поправляти Пітту хустку на шиї, а він у відповідь їй радісно усміхався.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Про фільм:

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Сонні Гейз (Бред Пітт) був найперспективнішим феноменом Формули-1 у 1990-х роках. Та його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років він став мандрівним найманим гонщиком. До Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) — його колишній напарник і власник команди Формули-1, яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза знову сісти за кермо, щоб дати команді останній шанс і довести, що він ще здатен стати найкращим у світі.

Напарником Сонні у перегонах стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс) — амбітний і талановитий новачок, який має намір диктувати власні правила гри. Але, щойно заревіли мотори, минуле наздоганяє Сонні, змушуючи його зрозуміти: у Формулі-1 напарник є найзапеклішим суперником, а шлях до спокути — це дорога, яку не здолати наодинці.

В український прокат «F1: Фільм» вийде 24 червня.