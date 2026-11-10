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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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139
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовому костюмі з вузлом: 88-річна Джейн Фонда мала розкішний вигляд на світському заході

Легендарна голлівудська акторка продемонструвала ефектний образ і вкотре довела, що вік не є перешкодою для модних експериментів.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн Фонда відвідала захід «Жінки в кіно» (Women in Film), який відбувся у Беверлі-Гіллз. Зірка виступила перед гостями зі сцени та продемонструвала ефектний образ.

Фонда обрала для івенту елегантний штанний костюм насиченого темно-смарагдового кольору від Max Mara, який чудово підкреслив її струнку фігуру.

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн Фонда / © Associated Press

Вбрання складалося з жакета із сатиновими лацканами і поясом, який вона завя’зала вузлом збоку на талії. Верх акторка поєднала з широкими штанями зі стрілками і гостроносими атласними туфлями смарагдового відтінку.

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн Фонда / © Associated Press

Аутфіт Джейн доповнила зачіскою з об’ємними сріблястими кучерями, вечірнім макіяжем з акцентом на очах і золотими прикрасами від Pomellato.

Джейн Фонда / © Associated Press

Джейн Фонда / © Associated Press

Нагадаємо, Джейн Фонда у блискучій червоній сукні викликала фурор на подіумі у Парижі.

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