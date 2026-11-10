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- Шоу-бізнес
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У смарагдовому костюмі з вузлом: 88-річна Джейн Фонда мала розкішний вигляд на світському заході
Легендарна голлівудська акторка продемонструвала ефектний образ і вкотре довела, що вік не є перешкодою для модних експериментів.
Джейн Фонда відвідала захід «Жінки в кіно» (Women in Film), який відбувся у Беверлі-Гіллз. Зірка виступила перед гостями зі сцени та продемонструвала ефектний образ.
Фонда обрала для івенту елегантний штанний костюм насиченого темно-смарагдового кольору від Max Mara, який чудово підкреслив її струнку фігуру.
Вбрання складалося з жакета із сатиновими лацканами і поясом, який вона завя’зала вузлом збоку на талії. Верх акторка поєднала з широкими штанями зі стрілками і гостроносими атласними туфлями смарагдового відтінку.
Аутфіт Джейн доповнила зачіскою з об’ємними сріблястими кучерями, вечірнім макіяжем з акцентом на очах і золотими прикрасами від Pomellato.
Нагадаємо, Джейн Фонда у блискучій червоній сукні викликала фурор на подіумі у Парижі.