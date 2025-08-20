ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв
1 хв

У смарагдовому міні й на підборах: Дакота Джонсон з’явилася на вечірці в Лос-Анджелесі

Дакота Джонсон відвідала вечірку після прем’єри фільму «Сплітсвілль» у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

На світський захід зірка приїхала в мерехтливій смарагдовій мінісукні з довгими рукавами та лакованому гостроносому взутті на підборах.

Довге волосся Дакота розпустила та уклала на один бік, доповнивши образ виразним макіяжем очей з пишними віями і сережками-висячками з камінням. На її пальці виблискувала каблучка, а манікюр акторка зробила в нюдовому відтінку.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

До речі, в повсякденному житті Дакота Джонсон теж дуже стильна. Під час прогулянки Мідтауном цього літа акторку помітили у прямих джинсах світлого відтінку, чорному боді з декольте та коричневому замшевому жакеті від Khaite.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон та Мелані Гріффіт / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

Дакота Джонсон на прем'єрі стрічки / © Getty Images

