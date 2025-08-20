У смарагдовому міні й на підборах: Дакота Джонсон з’явилася на вечірці в Лос-Анджелесі

Дакота Джонсон / © Getty Images

На світський захід зірка приїхала в мерехтливій смарагдовій мінісукні з довгими рукавами та лакованому гостроносому взутті на підборах.

Довге волосся Дакота розпустила та уклала на один бік, доповнивши образ виразним макіяжем очей з пишними віями і сережками-висячками з камінням. На її пальці виблискувала каблучка, а манікюр акторка зробила в нюдовому відтінку.

Дакота Джонсон / © Getty Images

До речі, в повсякденному житті Дакота Джонсон теж дуже стильна. Під час прогулянки Мідтауном цього літа акторку помітили у прямих джинсах світлого відтінку, чорному боді з декольте та коричневому замшевому жакеті від Khaite.

