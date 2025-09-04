У смарагдовому вбранні і без бюстгальтера: Аманда Голден на вулицях Лондона

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці в Лондоні, коли вийшла зі своєї роботи — зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Зірка мала яскравий жіночний вигляд. На ній було шовкове вбрання смарагдового відтінку, під якою на ній не було бюстгальтера. Воно складалося з асиметричної блузки без рукавів і з легким драпуванням вгорі та спідниці до колін.

УАманда Голден / © Getty Images

Аутфіт Голден доповнила темно-зеленими лакованими туфлями-човниками на шпильках і темно-зеленою сумкою від Céline. Волосся радіоведуча розпустила, зробила натуральний макіяж і молочний манікюр. Вона одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, шию прикрасила золотим ланцюжком, а руки — браслетами і каблучками.

