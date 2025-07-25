У смарагдовому вбранні з баскою: Памела Андерсон на берлінській прем'єрі фільму "Голий пістолет"

Памела Андерсон / © Getty Images

Реклама

Памела Андерсон з’явилася на прем’єрі фільму «Голий пістолет», яка відбулася в Берліні. Захід вона відвідала, оскільки виконала в комедії одну з ролей разом із Ліамом Нісоном.

Андерсон з’явилася перед фотографами в довгому вечірньому вбранні — сукні смарагдового кольору, виготовленій з плісованої тканини. Також вона мала довгий шлейф і тонкі бретельки. Оригінальності додавала баска, яка стала доволі популярною серед знаменитостей, і вони часто обирають вбрання з нею останным часом.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела доповнила своє елегантне вбрання ніжним тонким шарфом-шаллю, яку накинула на шию, надягнула сережки з діамантами і смарагдами, а також уклала своє коротке волосся в легкі хвилі. Макіяжу на обличчі акторки не було, вона лише нанесла на губи трохи прозорого блиску.

Реклама

Ця поява на рожевій килимовій доріжці сталася після того, як Памела і Ліам Нісон разом позували фотографам на фотоколі. Акторка-суперзірка тоді була одягнута в лаконічну ніжно-блакитну сукню з відкритими плечима.

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

Фільм «Голий пістолет» — продовження легендарної комедійної франшизи 80-90 років, у якій уже покійний актор Леслі Нільсен був обличчям сміховинних пародій на детективи минулих десятиліть. Ліам Нісон зіграє сина незграбного детектива.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images