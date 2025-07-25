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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовому вбранні з баскою: Памела Андерсон на берлінській прем'єрі фільму "Голий пістолет"

Акторка і модель зіграла в перезапуску культової комедійної франшизи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон з’явилася на прем’єрі фільму «Голий пістолет», яка відбулася в Берліні. Захід вона відвідала, оскільки виконала в комедії одну з ролей разом із Ліамом Нісоном.

Андерсон з’явилася перед фотографами в довгому вечірньому вбранні — сукні смарагдового кольору, виготовленій з плісованої тканини. Також вона мала довгий шлейф і тонкі бретельки. Оригінальності додавала баска, яка стала доволі популярною серед знаменитостей, і вони часто обирають вбрання з нею останным часом.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела доповнила своє елегантне вбрання ніжним тонким шарфом-шаллю, яку накинула на шию, надягнула сережки з діамантами і смарагдами, а також уклала своє коротке волосся в легкі хвилі. Макіяжу на обличчі акторки не було, вона лише нанесла на губи трохи прозорого блиску.

Ця поява на рожевій килимовій доріжці сталася після того, як Памела і Ліам Нісон разом позували фотографам на фотоколі. Акторка-суперзірка тоді була одягнута в лаконічну ніжно-блакитну сукню з відкритими плечима.

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

Фільм «Голий пістолет» — продовження легендарної комедійної франшизи 80-90 років, у якій уже покійний актор Леслі Нільсен був обличчям сміховинних пародій на детективи минулих десятиліть. Ліам Нісон зіграє сина незграбного детектива.

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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