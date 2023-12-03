У сміливій сукні з декольте: супермодель Алессандра Амбросіо відвідала кінофестиваль у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії, у місті Джидда, розпочався міжнародний кінофестиваль "Червоне море", який уже традиційно збирає у своїх стінах голлівудських, боллівудських та арабських зірок з усього світу.

У день відкриття заходу його відвідало багато світових знаменитостей, серед яких була бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, відома своєю багаторічною співпрацею з брендом Victoria's Secret.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Спочатку на червоній доріжці 42-річна жінка з'явилася у дуже відвертому образі, оскільки віддала перевагу бежевому вбранюю від Elie Saab із кутюрної колекції осінь-зима 2023 року.

Сукня мала глибоке декольте, американську пройму і галтер на шиї. Також вбрання було повністю прозорим, мало золоту вишивку і накидку з рукавами та каптуром.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Образ модель доповнила сережками з діамантами, взуттям на високих підборах та макіяжем.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Потім Амбросіо вийшла на червону доріжку у чорній сукні на тонких бретельках і з глибоким V-подібним декольте. Сукня також була повністю розшита дрібним бісером.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Вона додала в цей образ кілька коштовностей — набір з діамантів і взула гламурні туфлі з камінням.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

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