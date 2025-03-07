У сміливому міні та штанному костюмі: Кім Кеттролл виблискувала на Тижні моди в Парижі

68-річна акторка Кім Кеттролл відвідала кілька показів у межах паризького тижня моди.
Кім приїхала на показ жіночого одягу Nina Ricci осінь-зима 2025-2026, що відбувся у готелі Salomon de Rothschild у столиці Франції. Там Кім позувала перед камерами фотографів у пісочному штанному костюмі з глибоким вирізом на декольте та гостроносих лакованих туфлях, а в руках тримала невелику двоколірну сумку бренду Nina Ricci.
Її волосся було розпущене і укладене легкими хвилями, у вухах були великі чорно-золоті сережки та макіяж у натуральних відтінках на обличчі.
Також Кетролл була помічена на показі жіночої колекції Balmain осінь-зима 2025-2026, представленої в Парижі днем раніше. На публіці акторка з'явилася у сміливому леопардовому міні та лакованих туфлях на підборах, а в руках тримала сумку з лакованої шкіри.
Нагадаємо, раніше ми писали, що перша леді Франції у вбранні з тваринним принтом з'явилася на Тиждень моди в Парижі.
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