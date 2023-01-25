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У сміливому топі з бровами-нитками: Ріта Ора сходила на радіоінтерв'ю, щоб розповісти про нову пісню

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1055
Час на прочитання
1 хв
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У сміливому топі з бровами-нитками: Ріта Ора сходила на радіоінтерв'ю, щоб розповісти про нову пісню

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Зірка знову одяглася у стилі Y2K, який активно набирає популярності.

Буквально за кілька днів у британської співачки Ріти Ори вийде нова пісня You Only Love Me, тож зірка зараз активно відвідує різні шоу та дає інтерв'ю, щоб просувати трек. Вчора, 24 січня, дівчина сходила на інтерв'ю на радіо BBC Radio One у Лондоні, дорогою її заскочили папараці.

32-річна виконавиця була одягнена в досить сміливий білий кроптоп із вирізом на грудях та чорні шкіряні штани. Образ Ріти доповнював оверсайз жакет у смужку, черевики на платформах та сумка із сріблястою фурнітурою.

Ще цікавими деталями образу стали сонцезахисні окуляри, в'язаний бафф на шиї та намальовані брови-ниточки у стилі Памели Андерсон.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1055
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