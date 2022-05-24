У смокінгах від FROLOV: гурт TVORCHI у супроводі оркестру заспівав про силу українського духу

У смокінгах від FROLOV: гурт TVORCHI у супроводі оркестру заспівав про силу українського духу

Учасники дуету присвятили патріотичну композицію всім українцям.

На сцені театру у супроводі симфонічного оркестру гурт TVORCHI презентував артвідео на нову пісню під назвою "Боремося", яку присвятили українцям.

У композиції йдеться про об’єднання та стійкість українського народу, а відео сповнене величі та чуттєвості.

Гурт TVORCHI/Пресслужба

TVORCHI згадують, що під час знімань у спорожнілому з 24 лютого театрі знову запанувало життя: музиканти репетирували свої партії, знімальна група налаштовувала світло та камери, артисти готувалися у гримерних кімнатах.

Гурт TVORCHI/Пресслужба

"Ми знімали в осередку культури - українському Театрі. Тому самому, де оживають твори Лесі Українки та Івана Нечуя-Левицького в Тернополі, куди приходять наповнитися українські родини у Києві, і який був жорстоко зруйнований у Маріуполі. Під час наших знімань ми бачили своїми очима як театр знову починає дихати. Тому що можна знищити стіни та неможливо вбити наші цінності. Про це ми і співаємо у нашій пісні: "Боремося та усіх поборемо", - розповіли артисти.

Гурт TVORCHI/Пресслужба

У відео учасники гурту постали у вишуканих і символічних луках: чорному та білому смокінгах від українського бренду FROLOV з вишитим гербом під серцем.

Гурт TVORCHI/Пресслужба

У Ендрю – з червоною хустинкою – символом пролитої крові, а у Джефрі – чорною квіткою – символом боротьби.

Гурт TVORCHI/Пресслужба

У цих образах хлоппці влаштували собі фотосесію у театрі.

Гурт TVORCHI/Пресслужба

Гурт TVORCHI/Пресслужба

За словами режисера відео Олексія Бондара, головною його ідеєю було показати незламність українців.

"Навіть у такий важкий час ми проявляємо творчість, ми створюємо, ми мріємо, віримо у своє майбутнє і культуру. Ми боремося. Це те, що я хотів показати, і те що, на мою думку, нам вдалося. Маю надію, що кожен, хто буде дивитися відео "Боремося" відчує силу та єдність, яка зараз тече в крові кожного українця", - сказав Олексій.

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