У смокінгу і спідниці з рюшами: епатажний Біллі Портер сходив на Бал

51-річний Біллі Портер знову справив фурор на червоній доріжці.
Актор, співак і драматург відвідав Бал Елізабет Тейлор, присвячений боротьбі зі СНІДом, в парку Сіті Вест-Голлівуд в Західному Голлівуді, в Каліфорнії.
У травні голлівудський актор Біллі Портер, який зіграв фею-хрещену в фільмі "Попелюшка", зробив відверте зізнання — він ВІЛ-позитивний. Від громадськості він приховував це довгих 14 років. Діагноз Біллі поставили в червні 2007 року. Весь цей час про його ВІЛ-позитивний статус знали тільки близькі рідні та друзі, зокрема його чоловік (вони одружилися 2017 року).
На доріжку Біллі цього разу вийшов в аутфіті, який складався зверху зі смокінга, а знизу з пишної рожевої спідниці з рюшами. В руках Портер тримав червоний клатч у вигляді великої квітки, а на шиї у нього красувалося масивне кольє з каменями. На нігтях у чоловіка виблискував манікюр, а на пальцях було кілька каблучок.
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