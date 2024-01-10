У смокінгу і з метеликом від Moschino: зірка фільму "Барбі" Америка Феррера на світському заході

Америка Феррера відвідала у Лос-Анджелесі церемонію вручення нагород Governors Awards, яку організоувала Американська академія кінематографічних мистецтв і наук.

Для своєї появи вона обрала образ від бренду Moschino. На ній був класичний смокінг, біла сорочка з чорними ґудзиками, чорний метелик і штани-палацо зі стрілками. Вбрання Феррера поєднала з чорними гостроносими туфлями.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Америка зробила укладання з боковим проділом, ніжний макіяж із бежевою помадою, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками і завершила лук червоним манікюром.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джуліанна Мур прийшла на премію в ефектній сукні з накидкою від бренду Valentino, яка була розшита каплевидними срібними паєтками і стразами.

Читайте також: