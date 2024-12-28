У смокінгу і з символічною брошкою: елегантний образ Олександра Терена на фінальній церемонії "Холостяка"

Вчора, 28 грудня, відбувся фінал романтичного реалітішоу "Холостяк-13". Головний герой проєкту Олександр Будько "Терен" зробив свій вибір – його обраницею стала волонтерка Інна Бєлєнь.

На фінальній церемонії Олександр постав в елегантному образі total black від українського бренду Damirli. На ньому був смокінг і сорочка з чорним метеликом. До лацкану піджака Будько прикріпив символічну брошку у вигляді терену.

Олександр Терен/Instagram Олександра Терена

Нагадаємо, Олександр Терен прокоментував свою участь у проєкті.

До слова, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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