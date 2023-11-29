У смокінгу, з бородою і в компанії жінки у синій сукні: Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці церемонії

49-річний актор разом із колегами відвідав премію у Нью-Йорку.
Леонардо Ді Капріо відвідав церемонію вручення премії Gotham Awards у Нью-Йорку, на якій відзначили найкращих представників телебачення та кіно.
На червоній доріжці він з'явився у компанії своєї колеги по фільму "Вбивці квіткової повні" – Лілі Гладстон. До них також приєднався й інший актор із вестерну Мартіна Скорсезе – Роберт Де Ніро. Стрічка отримала нагороду Gotham за вшанування трагедії племені Осейдж, представники якого загадково почали гинути на початку ХХ століття.
Лео мав красивий елегантний вигляд. На ньому був класичний чорний смокінг, біла сорочка, чорний атласний метелик і чорні туфлі. Його обличчя прикрашала борода.
Лілі обрала для заходу синю довгу сукню, прикрашену металевою фурнітурою у зоні декольте та на плечах, із рюшами в області талії та рукавами-ліхтариками довжини три чверті.
Гладстон розпустила волосся, зробила макіяж смокі-айс, вуха прикрасила цікавими золотими сережками і завершила лук золотистим манікюром.
До речі, Лілі була номінована на премію Gotham за головну роль у фільмі "Невідома країна".
Нагадаємо, Ді Капріо і Гладстон у стрічці "Вбивці квіткової повні" зіграли подружню пару.
Це детективна історія про вбивство корінних жителів США – племені Осейджу – у 1920-х роках в індіанському поселенні Осадж в штаті Оклахома. Там було відкрите родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які потім загинули. ФБР розпочинає розслідування цих вбивств. Фільм показують в українських кінотеатрах.
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