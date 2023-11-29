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У смокінгу, з бородою і в компанії жінки у синій сукні: Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці церемонії

У смокінгу, з бородою і в компанії жінки у синій сукні: Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці церемонії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У смокінгу, з бородою і в компанії жінки у синій сукні: Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці церемонії

Леонардо Ді Капріо і Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

49-річний актор разом із колегами відвідав премію у Нью-Йорку.

Леонардо Ді Капріо відвідав церемонію вручення премії Gotham Awards у Нью-Йорку, на якій відзначили найкращих представників телебачення та кіно.

На червоній доріжці він з'явився у компанії своєї колеги по фільму "Вбивці квіткової повні" – Лілі Гладстон. До них також приєднався й інший актор із вестерну Мартіна Скорсезе – Роберт Де Ніро. Стрічка отримала нагороду Gotham за вшанування трагедії племені Осейдж, представники якого загадково почали гинути на початку ХХ століття.

Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро і Лілі Гладстон / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро і Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Лео мав красивий елегантний вигляд. На ньому був класичний чорний смокінг, біла сорочка, чорний атласний метелик і чорні туфлі. Його обличчя прикрашала борода.

Леонардо Ді Капріо і Лілі Гладстон / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо і Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Лілі обрала для заходу синю довгу сукню, прикрашену металевою фурнітурою у зоні декольте та на плечах, із рюшами в області талії та рукавами-ліхтариками довжини три чверті.

Гладстон розпустила волосся, зробила макіяж смокі-айс, вуха прикрасила цікавими золотими сережками і завершила лук золотистим манікюром.

Леонардо Ді Капріо і Лілі Гладстон / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо і Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

До речі, Лілі була номінована на премію Gotham за головну роль у фільмі "Невідома країна".

Нагадаємо, Ді Капріо і Гладстон у стрічці "Вбивці квіткової повні" зіграли подружню пару. 

Це детективна історія про вбивство корінних жителів США – племені Осейджу – у 1920-х роках в індіанському поселенні Осадж в штаті Оклахома. Там було відкрите родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які потім загинули. ФБР розпочинає розслідування цих вбивств. Фільм показують в українських кінотеатрах.

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Дата публікації
Перегляди
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