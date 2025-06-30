У смокінгу і бейсболці по самі вуса: Леонардо Ді Капріо знову ховався від папараці у Венеції

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

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Леонардо Ді Капріо потрапив до об’єктивів папараці на острові Сан-Джорджо-Маджоре (одному з найвідоміших островів Венеційської лагуни), де відбулося розкішне весілля американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес, на яке він був запрошений як VIP-гість.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

На весільну церемонію Леонардо одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик. Він, як і минулого разу, уникав уваги папараці. Актор приховав обличчя, натягнувши чорну бейсболку з логотипом LA Dodgers по самі вуса.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Наступного дня Ді Капріо зазнімкували в аеропорту «Марко Поло» у Венеції. Італію він залишав у шортах з накладними кишенями і чорному худі з каптуром, який натягнув по саму бороду.

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Нагадаємо, на весілля Леонардо Ді Капріо приїхав зі своєю коханою — 27-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.