- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 573
- Час на прочитання
- 1 хв
У смокінгу і бейсболці по самі вуса: Леонардо Ді Капріо знову ховався від папараці у Венеції
50-річний актор намагався бути інкогніто у Венеції під час триденного весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес.
Леонардо Ді Капріо потрапив до об’єктивів папараці на острові Сан-Джорджо-Маджоре (одному з найвідоміших островів Венеційської лагуни), де відбулося розкішне весілля американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес, на яке він був запрошений як VIP-гість.
На весільну церемонію Леонардо одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик. Він, як і минулого разу, уникав уваги папараці. Актор приховав обличчя, натягнувши чорну бейсболку з логотипом LA Dodgers по самі вуса.
Наступного дня Ді Капріо зазнімкували в аеропорту «Марко Поло» у Венеції. Італію він залишав у шортах з накладними кишенями і чорному худі з каптуром, який натягнув по саму бороду.
Нагадаємо, на весілля Леонардо Ді Капріо приїхав зі своєю коханою — 27-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.