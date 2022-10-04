У смугастих штанах та з простим макіяжем: акторка Леа Сейду відвідала показ Louis Vuitton у Парижі

"Дівчина Бонда", 37-річна французька акторка Леа Сейду, відвідала показ Модного дому Louis Vuitton, який відбувся у Парижі в межах Тижня моди. Бренд презентував свою колекцію прет-а-порте весна-літо 2023 року.

Леа з'явилася на заході серед запрошених гостей, оскільки вже багато років є амбасадоркою цього бренду та регулярно фігурує у його рекламних кампаніях.

Цього разу вона одягла лаконічні смугасті штани-дудочки та дуже незвичайний топ квадратної форми, який прикрашала аплікація срібними нитками. Доповнили цей образ чорні туфлі-човники та невелика коричнева сумка з короткою ручкою та золотою монограмою бренду.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Макіяж у француженки був максимально простим та елегантним. Лея просто нафарбувала губи червоною помадою, трохи використала тон та підкреслила брови.

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