У смугастій кофті і без макіяжу: Дженніфер Гарнер сфотографували у Лос-Анджелесі

У смугастій кофті і без макіяжу: Дженніфер Гарнер сфотографували у Лос-Анджелесі

Знаменитість обрала для повсякденних справ просте вбрання та відмовилася від декоративної косметики.

49-річна акторка та колишня дружина Бена Аффлека потрапила під приціл папараці в престижному районі Пасіфік Палісадес у Лос-Анджелесі. Дженніфер сфотографували біля її машини, коли вона прямувала до школи, щоб забрати сина.

Акторка була одягнена смугасту кофту та широку спідницю до колін. Образ Гарнер доповнила чорними замшевими лоферами, а на її обличчі зовсім не було макіяжу.

Дженніфер Гарнер / Getty Images

Дітей зі школи Дженніфер забирає особисто, іноді це робить Бен Аффлек. Кілька разів актора фотографували біля школи, поки він чекав на дітей. Нагадаємо, що пара була разом від 2004 до 2015 року і за цей час у них народилося троє дітей: доньки Вайолет Енн Аффлек та Серафіна Роуз Елізабет Аффлек, а також син Семюель Гарнер Аффлек.

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