У смугастій мінісукні з декольте: британська модель блиснула сексуальним бюстом

36-річна Крістін Макгіннес показала спокусливий лук на відпочинку.
Британська модель і телеведуча Крістін Макгіннес виклала в Instagram фото свого пікантного аутфіту, у якому вона сходила на вечерю під час відпустки.
Білявка була одягнена у білу смугасту мінісукню, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру, стрункі ноги і гарну засмагу. Вбрання мало американську пройму і сексуальне декольте, яке закцентувало увагу на її пишному і сексуальному бюсті.
Крістін була взута у бежеві босоніжки на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – браслетом і каблучками.
Нагадаємо, раніше Крістін Макгіннес показала фото топлес.
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