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У смугастій мінісукні з декольте: британська модель блиснула сексуальним бюстом

У смугастій мінісукні з декольте: британська модель блиснула сексуальним бюстом

У смугастій мінісукні з декольте: британська модель блиснула сексуальним бюстом

Крістін Макгіннес/Instagram

36-річна Крістін Макгіннес показала спокусливий лук на відпочинку.

Британська модель і телеведуча Крістін Макгіннес виклала в Instagram фото свого пікантного аутфіту, у якому вона сходила на вечерю під час відпустки.

Білявка була одягнена у білу смугасту мінісукню, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру, стрункі ноги і гарну засмагу. Вбрання мало американську пройму і сексуальне декольте, яке закцентувало увагу на її пишному і сексуальному бюсті.

Крістін Макгіннес/Instagram / ©
Крістін Макгіннес/Instagram

Крістін була взута у бежеві босоніжки на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – браслетом і каблучками.

Крістін Макгіннес/Instagram / ©
Крістін Макгіннес/Instagram

Нагадаємо, раніше Крістін Макгіннес показала фото топлес.

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