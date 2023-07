У смугастій сорочці, рожевій краватці і широких штанях: Біллі Айліш на прем'єрі романтичної комедії "Барбі"

Біллі Айліш стала гостею прем'єрного показу романтичної комедії "Барбі" у Лос-Анджелесі. Артистка написала пісню What Was I Made For? , яка стала саундтреком до фільму.

Перед фотокамерами Біллі постала у блідо-рожевій сорочці у тонку смужку, яскраво-рожевій краватці і чорних широких вкорочених штанях. Аутфіт вона доповнила шкарпетками і черевиками на високій платформі і з білими шнурівками.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

У руці Айліш тримала бежевий светр із рожевою буквою B і невелику рожеву сумочку. Зірка зробила ідеально рівне укладання з чубчиком, легкий макіяж і прикрасила вуха довгими сережками.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

На рожевій доріжці Біллі позувала також зі своїм братом і партнером по написанню пісень – Фіннеасом О'Коннеллом, який вийшов у білому костюмі, сорочці з квітковим принтом і білих мокасинах.

Фіннеас О'Коннелл і Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Нагадаємо, виконавиця ролі Барбі – Марго Роббі – сяяла на заході у розкішній чорній вечірній сукні від французького Модного дому Schiaparelli. Сукня є копією культового образу ляльки барбі під назвою Solo in the Spotlight, розробленої у 1960 роках.

В український прокат фільм "Барбі" вийде 20 липня.

Читайте також: