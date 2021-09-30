У смугастій сорочці та червоних штанях-палацо: Оля Фреймут відвідала прем'єру стрічки "007: Не час помирати"

У смугастій сорочці та червоних штанях-палацо: Оля Фреймут відвідала прем'єру стрічки "007: Не час помирати"

Телеведуча першою оцінила фільм про Джеймса Бонда.

Вчора, 29 вересня, відбулася довгоочікувана прем'єра 25-го фільму про Джеймса Бонда – "007: Не час помирати", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар". Подію відвідала Оля Фреймут.

Телеведуча обрала для свого виходу стильне вбрання з елегантним акцентом. На ній була смугаста блакитна сорочка з білим коміром з делікатною вишивкою та цікавими манжетами-рюшами з червоними літерами С, які додали її луку елегантності.

Оля Фреймут / Аліна Онопа, ТСН.ua

Верх зірка поєднала із червоними штанями-палацо з червоним тонким ремінцем та чорним взуттям. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Олі.

Оля Фреймут / Аліна Онопа, ТСН.ua

У руці Фреймут тримала шкіряну коричневу сумку. Волосся вона акуратно уклала і зробила ніжний макіяж.

Оля Фреймут / Аліна Онопа, ТСН.ua

Нагадаємо, прем'єру фільму про Бонда також відвідала Катя Осадча, яка обрала лук у класичних кольорах.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

До слова, у 25-му фільмі "бондіани" — "Не час помирати" - головну роль — агента 007 Джеймса Бонда — зіграв Деніел Крейг. Це його п'ятий і останній фільм. Актор грав цю роль протягом 15 років.

Ця стрічка стала найдорожчою з "бондіани", її бюджет склав 250 мільйонів доларів. Нового актора на головну роль Джеймса Бонда виберуть у 2022 році.

В українських кінотеатрах фільм йде відсьогодні.

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