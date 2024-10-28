У смугастій сорочці та широких штанях: вагітна Дженніфер Лоуренс сходила на бейсбол

34-річна акторка зараз чекає на другу дитину. Вчора Дженніфер заскочили після прибуття на першу бейсбольну гру Світової серії "Доджерс" проти "Янкіз" у Лос-Анджелесі, куди приїхала разом із чоловіком Куком Мароні.

Лоуренс була одягнена у білу футболку, смугасту об'ємну сорочку та чорні широкі штани, а взута була у зручні кросівки. У Дженніфер було розпущене волосся, на обличчі сонцезахисні окуляри, на шиї у неї була прикраса, а у вухах сережки-висячки з діамантами.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями Лоуренс відвідала прем'єру документального фільму Zurwaski v Texas у Голлівуді. Це була її перша поява після новин про другу вагітність. Акторка була в сукні від Dior з асиметричною лінією плечей і тонким чорним ременем, який підкреслював її живіт, що вже помітно округлився.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

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