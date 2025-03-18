У смугастій сукні і на шпильках: зірка серіалу "Щоденники вампіра" Ніна Добрев в об'єктивах папараці

36-річна канадська акторка болгарського походження продемонструвала кокетливий аутфіт на вулицях Нью-Йорка.
Зірка серіалу "Щоденники вампіра" – Ніна Добрев – потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка мала жіночний вигляд.
На ній була кокетлива коротка смугаста чорно-біла сукня А-силуету з коміром, рукавами три чверті і таким самим поясом. Аутфіт Ніна доповнила капроновими колготами і чорними шкіряними чоботами на шпильках.
Добрев розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха срібними сережками.
Нагадаємо, Ніна Добрев показала фото із заручин.
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