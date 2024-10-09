У смугастій сукні і завеликих туфлях: Рейчел Зеглер в об'єктивах папараці

Акторка взула туфлі не по розміру.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила зірка фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" та майбутньої стрічки "Білосніжка" – Рейчел Зеглер.

Акторка мала гарний вигляд у сірій смугастій сукні міді складного крою з розрізом спереду. Вбрання добре підкреслило її струнку фігуру.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Сукню вона доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках, які були на неї завеликі.

У руці Рейчел тримала чорну лаковану сумку на золотому ланцюжку. Зірка зробила зачіску "Мальвіна", ніжний макіяж, манікюр зі стразами і завершила лук прикрасами з камінням.

Нагадаємо, Рейчел Зеглер продемонструвала пікантний аутфіт у чорній прозорій сукні максі, розшитій блискітками.

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