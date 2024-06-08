У смугастій сукні на одне плече: Кім Кеттролл сяяла на вечірці в Афінах

Чорно-білу сукню акторка розбавила несподіваним аксесуаром – рожевою сумкою.
Зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кеттролл завітала до Греції, оскільки там відбулася вечірка відкриття Manko Athens, що проводилася в межах заходу One&Only Aesthesis Grand Opening Party. На 67-річній зірка була ефектна сукня від Модного дому Balmain.
Її вбрання було довгим, на одне плече та в асиметричну білу та чорну смужку по всій довжині. Також його прикрашав один довгий рукав.
Доповнила вона образ масивними сережками та браслетом, а також сонцезахисними окулярами. Найцікавішою частиною луку стала рожева сумка на довгому ланцюжку, адже вона виділялася через свій яскравий відтінок.
Захід Кім відвідала зі своїм бойфрендом Расселом Томасом. Спільним знімком вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.
Також цю вечірку відвідала австралійська попзірка Кайлі Міноуг. 56-річна жінка обрала для заходу в Греції теж лук від Balmain, але її сукня була на тонких бретельках і розшита лелітками.
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