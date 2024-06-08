У смугастій сукні на одне плече: Кім Кеттролл сяяла на вечірці в Афінах

Зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кеттролл завітала до Греції, оскільки там відбулася вечірка відкриття Manko Athens, що проводилася в межах заходу One&Only Aesthesis Grand Opening Party. На 67-річній зірка була ефектна сукня від Модного дому Balmain.

Її вбрання було довгим, на одне плече та в асиметричну білу та чорну смужку по всій довжині. Також його прикрашав один довгий рукав.

Доповнила вона образ масивними сережками та браслетом, а також сонцезахисними окулярами. Найцікавішою частиною луку стала рожева сумка на довгому ланцюжку, адже вона виділялася через свій яскравий відтінок.

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Захід Кім відвідала зі своїм бойфрендом Расселом Томасом. Спільним знімком вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.

Також цю вечірку відвідала австралійська попзірка Кайлі Міноуг. 56-річна жінка обрала для заходу в Греції теж лук від Balmain, але її сукня була на тонких бретельках і розшита лелітками.

Кім Кеттролл і Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images

Читайте також: