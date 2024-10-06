У смугастій сукні з прозорою спідницею: Емма Стоун одягла вбрання з нової колекції Louis Vuitton

Вона – амбасадорка та давня шанувальниця цього бренду, тому завжди його обирає на важливі заходи.
Лауреатка "Оскара" – 35-річна акторка Емма Стоун – відвідала 62-й Нью-Йоркський кінофестиваль. Вона разом із чоловіком Дейвом Маккері з'явилася на показі фільму "Справжній біль".
Акторка вийшла до фотографів у смугастій сукні дуже незвичайного дизайну. У неї була накидка із зав'язками, розкльошена довга напівпрозора спідниця, а також чорне боді.
Вбрання Емма доповнила туфлями на підборах і золотою багатошаровою прикрасою на шиї.
Макіяж Стоун був лаконічним і ніжним, як і зачіска — волосся їй стилісти уклали в легкі хвилі.
Ця смугаста сукня була з нової колекції весна-літо 2025 Louis Vuitton. Модний дім презентував вбрання у Парижі на Тижні моди.
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