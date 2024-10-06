У смугастій сукні з прозорою спідницею: Емма Стоун одягла вбрання з нової колекції Louis Vuitton

Вона – амбасадорка та давня шанувальниця цього бренду, тому завжди його обирає на важливі заходи.

Лауреатка "Оскара" – 35-річна акторка Емма Стоун – відвідала 62-й Нью-Йоркський кінофестиваль. Вона разом із чоловіком Дейвом Маккері з'явилася на показі фільму "Справжній біль".

Алі Гертінг, Емма Стоун та Дейв Маккері / Фото: Associated Press

Акторка вийшла до фотографів у смугастій сукні дуже незвичайного дизайну. У неї була накидка із зав'язками, розкльошена довга напівпрозора спідниця, а також чорне боді.

Вбрання Емма доповнила туфлями на підборах і золотою багатошаровою прикрасою на шиї.

Емма Стоун із чоловіком / Фото: Associated Press

Макіяж Стоун був лаконічним і ніжним, як і зачіска — волосся їй стилісти уклали в легкі хвилі.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Ця смугаста сукня була з нової колекції весна-літо 2025 Louis Vuitton. Модний дім презентував вбрання у Парижі на Тижні моди.

Колекція Louis Vuitton весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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