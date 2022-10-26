Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У смугастій сукні зі шлейфом: Гвінет Пелтроу в оригінальному образі від Carolina Herrera

Дата публікації
Перегляди
89
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У смугастій сукні зі шлейфом: Гвінет Пелтроу в оригінальному образі від Carolina Herrera

Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Зірка любить ефектні образи і не боїться показувати тіло. Пропонуємо розглянути одне з останніх вбрань акторки.

Лише місяць тому, на честь 50-річчя, акторка Гвінет Пелтроу продемонструвала свою струнку фігуру, повністю покриту золотою фарбою. Тоді світ був приголомшений цими знімками.

Тепер акторка відвідала світський захід у Беверлі-Гіллз, присвячений 250-річчю легендарного бренду шампанського Veuve Clicquot. Перед камерами Гвінет постала в оригінальній сукні на одне плече від бренду Carolina Herrera.

Вбрання увійшло в колекцію весна-літо 2023, було виконане з легкої смугастої тканини, а ось прикрасою сукні стали виріз на животі, шлейф, пишний рукав і високий розріз збоку, який відкривав ногу Пелтроу.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images
Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також цей захід відвідала ще одна зірка — акторка супергеройських фільмів про "Диво-жінку" Галь Гадот. Перед камерами вона з'явилася у сукні від Michael Kors.

Галь Гадот / © Getty Images
Галь Гадот / Фото: Getty Images

Читайте також:

Донька Гвінет Пелтроу образилася на матір через те, що вона виклала фото з нею без її дозволу

Донька Гвінет Пелтроу образилася на матір через те, що вона виклала фото з нею без її дозволу

Повʼязані теми:

Наступна публікація