У смугастому бікіні: Демі Роуз продемонструвала пишний бюст і тонку талію

Британська модель поділилася гарячим знімком.

Провокаційна Демі Роуз опублікувала в Instagram чергове відверте фото. Цього разу красуня постала перед камерою у смугастому біло-рожевому ліфі від купальника і трикотажних світло-рожевих мінішортах, які спеціально приспустила, щоб продемонструвати свої сексуальні форми.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Але головним акцентом в її образі був великий бюст, яким вона дуже пишається.

Роуз славиться своєю любов'ю до відвертих фотосесій. Вона із задоволенням демонструє перед камерою свої принади, часто в оголеному вигляді, і ні краплі не соромиться це робити.

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У нашій галереї можна подивитися на інші спокусливі аутфіти моделі.

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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