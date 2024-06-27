У смугастому боді та еспадрильях: Летиція Каста сходила на показ Dior у Парижі

Відома французька модель та акторка Летиція Каста з'явилася серед гостей показу Модного дому Dior. Під час шоу бренд на чолі із модельєркою Марією Грацією К'юрі презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025.

Летиція сиділа у першому ряду показу поряд з іншими знаменитостями. На шоу вона прийшла одягнена в смугасте вбрання, яке складалося з трикотажного трохи прозорого боді та спідниці з розрізом.

Образ модель доповнила стильними еспадрильями зі шнурівкою — це один із найулюбленіших видів літнього взуття знаменитостей та королівський осіб.

Летиція Каста / Фото: Associated Press

Також Каста зробила легкий макіяж, зібрала волосся і в гладку зачіску і одягла стильні прикраси із золотом та перлами.

Летиція Каста / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також цей показ відвідала Дженніфер Лопе. Вона одягла сукню відтінку капучино з колекції весна-літо 2024 року, яке було створено у вінтажній стилістиці. Помітно, що дизайн натхненний старими роботами Крістіана Діора. Сукня була прикрашена складками на спідниці, поясом із пряжкою на талії та ґудзиками збоку.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

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