У смугастому боді та еспадрильях: Летиція Каста сходила на показ Dior у Парижі

Француженка обрала для показу от кутюр незвичайне трохи прозоре вбрання.
Відома французька модель та акторка Летиція Каста з'явилася серед гостей показу Модного дому Dior. Під час шоу бренд на чолі із модельєркою Марією Грацією К'юрі презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025.
Летиція сиділа у першому ряду показу поряд з іншими знаменитостями. На шоу вона прийшла одягнена в смугасте вбрання, яке складалося з трикотажного трохи прозорого боді та спідниці з розрізом.
Образ модель доповнила стильними еспадрильями зі шнурівкою — це один із найулюбленіших видів літнього взуття знаменитостей та королівський осіб.
Також Каста зробила легкий макіяж, зібрала волосся і в гладку зачіску і одягла стильні прикраси із золотом та перлами.
Нагадаємо, що також цей показ відвідала Дженніфер Лопе. Вона одягла сукню відтінку капучино з колекції весна-літо 2024 року, яке було створено у вінтажній стилістиці. Помітно, що дизайн натхненний старими роботами Крістіана Діора. Сукня була прикрашена складками на спідниці, поясом із пряжкою на талії та ґудзиками збоку.
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