У смугастому комбінезоні: Голлі Беррі відвідала інтерв'ю в ефектному вбранні

Акторка Голлі Беррі, відома багатьом за роллю Жінки-кішки, потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли йша на інтерв'ю програми Good Morning America.

Голлі одягла того дня стильний і зручний комбінезон від бренду Alberta Ferretti з колекції Pre-Fall 2024. Вбрання не мало рукавів, було із широкими штанинами, ґудзиками та V-подібним декольте. Сепреду у вбрання була імітація жилетки.

Комбінезон Беррі носила у поєднанні з високими підборами, сонцезахисними окулярами та декількома лаконічними прикрасами. Волосся вона уклала кучерявим метовом у легкі акуратні кучері.

Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Однак цей образ акторки меркнув у порівнянні з тим, що вона одягла кількома днями раніше на прем'єру фільму від Netflix "Союз" у Лос-Анджелесі. Тоді до фотографів вона вийшла в приголомшливій сукні з "голим" ефектом від бренду La Perla.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

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