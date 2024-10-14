У смугастому костюмі і блакитній сорочці: Кейт Бланшетт у яскравому образі завітала на кінофестиваль

Кейт Бланшетт відвідала показ фільму "Чутки", який відбувся у межах 68-го Лондонського кінофестивалю BFI.

На івент вона прийшла у яскравому аутфіті. На акторці був червоно-білий костюм у смужку, який складався з жакета та спідниці міді, і блакитна сорочка. Аутфіт Кейт доповнила блакитними лакованими туфлями.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Бланшетт зробила хвилясте укладання і макіяж із акцентом на очах.

Про фільм:

"Чутки" – це чорна комедія з Кейт Бланшетт та Алісією Вікандер у головних ролях. Режисерами й сценаристами стрічки виступили Гай Меддін, Гален та Еван Джонсони.

Фільм розповідає про сімох лідерів найбагатших демократичних країн світу, які зустрілися на щорічному саміті G7. Їх переслідують чутки після того, як вони заблукали в лісі, й зіткнулися з великою небезпекою, намагаючись скласти заяву щодо глобальної кризи.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт на Лондонському кінофестивалі продемонструвала також лук у чорному штанному костюмі від британського бренду Stella McCartney і з масивною прикрасою у вигляді золотого птаха на шиї.

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