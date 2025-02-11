У смугастому костюмі і блузці з бантом: Наомі Воттс на церемонії у Лос-Анджелесі

56-річна акторка обрала для свого виходу діловий лук у класичних кольорах.

Наомі Воттс відвідала церемонію вручення нагород Гільдії продюсерів 2025, яка відбулася у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі.

Для такої події акторка обрала діловий чорний костюм у смужку, який складався з жакета і прямих штанів зі стрілками. На ній також була біла блузка і чорний бант.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Аутфіт Воттс доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках і чорною сумкою. Вона зробила акуратне укладання і макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха Наомі прикрасила діамантовими сережками.

Нагадаємо, Наомі Воттс вийшла у світ, щоб прорекламувати книжку про менопаузу.

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