У смугастому костюмі і блузці з бантом: Наомі Воттс на церемонії у Лос-Анджелесі

56-річна акторка обрала для свого виходу діловий лук у класичних кольорах.
Наомі Воттс відвідала церемонію вручення нагород Гільдії продюсерів 2025, яка відбулася у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі.
Для такої події акторка обрала діловий чорний костюм у смужку, який складався з жакета і прямих штанів зі стрілками. На ній також була біла блузка і чорний бант.
Аутфіт Воттс доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках і чорною сумкою. Вона зробила акуратне укладання і макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха Наомі прикрасила діамантовими сережками.
Нагадаємо, Наомі Воттс вийшла у світ, щоб прорекламувати книжку про менопаузу.
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