У смугастому костюмі і лубутенах: Сіара продемонструвала ефектний офісний образ

39-річна артистка обрала для свого виходу вбрання від лос-анджелеського бренду.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Сіара, яка обрала для свого виходу офісний лук.

На зірці була біла сорочка з V-подібним вирізом і сірий костюм у смужку від лос-анджелеського бренду Helsa, який складався з двобортного жакета і штанів-палацо з завищеною талією.

Сіара / Фото: Getty Images

Аутфіт Сіара доповнила чорними туфлями Christian Louboutin і чорною шкіряною сумкою із золотою фурнітурою.

У неї було ідеально рівне укладання, макіяж з коричневим блиском на губах і пудрово-рожевий манікюр. На обличчі в артистки були іміджеві окуляри у чорній оправі від Bottega Veneta.

Нагадаємо, Сіара у шкіряному боді і волохатих чоботах прийшла на вечірку.

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