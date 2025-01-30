У смугастому костюмі і лубутенах: Сіара продемонструвала ефектний офісний образ

39-річна артистка обрала для свого виходу вбрання від лос-анджелеського бренду.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Сіара, яка обрала для свого виходу офісний лук.
На зірці була біла сорочка з V-подібним вирізом і сірий костюм у смужку від лос-анджелеського бренду Helsa, який складався з двобортного жакета і штанів-палацо з завищеною талією.
Аутфіт Сіара доповнила чорними туфлями Christian Louboutin і чорною шкіряною сумкою із золотою фурнітурою.
У неї було ідеально рівне укладання, макіяж з коричневим блиском на губах і пудрово-рожевий манікюр. На обличчі в артистки були іміджеві окуляри у чорній оправі від Bottega Veneta.
Нагадаємо, Сіара у шкіряному боді і волохатих чоботах прийшла на вечірку.
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