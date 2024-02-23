У смугастому костюмі і шовковій блузці: стильна Ума Турман на фешншоу у Мілані

Не часто 53-річну акторку можна побачити на модних заходах чи світських подіях.

Ума Турман стала гостею показу бренду Tom Ford. Фешншоу відбулося в межах Міланського тижня моди. Бренд представив колекцію сезону осінь/зима 2024-2025.

Для свого виходу зірка обрала чорний штанний костюм у смужку, який виблискував на світлі, і чорну шовкову блузку з пікантним декольте. Лук вона доповнила лакованим крокодилячим поясом з металевою фурнітурою і замшевими чорними босоніжками з бантиками.

Ума Турман / Фото: Getty Images

Турман зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на шиї – масивна золота прикраса, а на руці – золотий браслет. Темно-бордовий манікюр і педикюр завершили аутфіт Уми.

Нагадаємо, донька Уми Труман – 25-річна акторка Мая Гоук – відвідала презентацію фільму "Маестро" у Лос-Анджелесі. На заході вона з'явилася в мінісукні від Prada, амбасадоркою якого вона є.

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