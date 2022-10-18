У смугастому костюмі і зі смарагдовими тінями: ефектний Біллі Портер на світському заході

53-річний актор для ефектності свого образу зробив яскравий макіяж і манікюр.

Біллі Портер відвідав 16-ту щорічну церемонію вручення премії "Золоте серце", яка відбулася у The Glasshouse у Нью-Йорку.

Для цієї події він обрав чорну блузку з краваткою-бантом і білий штанний костюм у смужку від бренду Michael Kors. Піджак мав невеликий шлейф.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

До вбрання Біллі підібрав золоті туфлі на високій платформі і підборах.

Актор зробив собі африканські кіски, деякі з них він пофарбував у колір металік і прикрасив декоративними деталями.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Портер зробив собі яскравий макіяж із акцентом на смарагдових тінях із блискітками. Свій лук він завершив срібними перстнями і золотим манікюром.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на галаконцерті New York City Ballet Fall Fashion Портер був одягнений у різнокольорову вільну сукню із колекції осінь-зима 2013 року від англійського бренду Giles Deacon. Вбрання мало виріз у зоні декольте і було прикрашене металевими шипами.

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