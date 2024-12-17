У смугастому костюмі: Ніколь Кідман кокетливо позувала фотографам у Нью-Йорку

Акторка зараз займається просуванням нового фільму за своєї участі.

Оскароносна зірка Ніколь Кідман потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку — 57-річна акторка прямувала на інтерв'ю на програму "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером".

Її заскочили на вулиці у смугастому костюмі чорного кольору, який включав жакет та класичні прямі штани. Носила Ніколь це вбрання у поєднанні з туфлями на підборах, шифоновою блузою та чорною сумкою.

Також вона розпустила волосся і зробила макіяж.Цікавим доповненням луку стала брошка-квітка на її жакеті.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Потім папараці зробили ще одне фото зірки, але коли вона вже виходила зі студії та йшла до своєї машини. Ніколь трохи переодяглася, замінивши блузу білою футболкою з принтом фільму "Хороша погана дівчинка", в якому вона зіграла разом із Гаррісом Дікінсоном та Антоніо Бандерасом. Побачивши фотографів, вона почала кокетливо позувати, щоб привернути увагу до своєї футболки.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Нещодавно на прем'єрі цього фільму Кідман з'явилася у розкішній рожевій сукні від Модного дому Balenciaga. Вона була повністю розшита об'ємними квітами з ніжного шифону.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

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