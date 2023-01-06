У смугастому костюмі-піжамі: Ешлі Робертс сфотографували у стильному аутфіті у Лондоні

41-річна ведуча британського радіо та ексучасниця культового бурлеск-гурту The Pussycat Dolls дуже часто потрапляє під приціл фотографів, коли виходить з офісу після ранкового ефіру. Проте вона заробила собі славу не лише через роботу у світі шоубізнесу, а й як одна з головних лондонських модниць.

Днями Ешлі знову сфотографували. Зірка була одягнена в синій легкий оверсайз костюм у смужку. Вбрання було виконане в піжамному стилі і складалося з сорочки та штанів.

Доповнила образ дівчина класичним пальтом ніжно-бежевого відтінку, туфлями-човниками та улюбленою білою сумкою від Balenciaga з короткими ручками. Завершенням цього аутфіту стали сонцезахисні окуляри, легкий макіяж та зачіска.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ймовірно, що її лук був від магазину The Frankie Shop.

Костюм, як у Ешлі Робертс

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