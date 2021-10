У смугастому костюмі та шовкових босоніжках: Сара Джесіка Паркер у новому луці на зніманнях

Прем'єру серіалу заплановано на грудень 2021 року.

Сару Джесіку Паркер та її колежанок із серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс та Синтію Ніксон заскочили під час роботи. Акторки грали одну з нових сцен у серіалі And Just Like That... робота над шоу, звичайно ж, ведеться в Нью-Йорку.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джесіка, як завжди, була яскравою і в розкішному взутті. Цього разу костюмери підібрали для неї босоніжки кольору фуксії Saint Laurent. Модель називається Ivy, та виконана з шовку. Мис босоніжок прикрашають великі квіти, які акцентують на собі всю увагу. Вартість такої пари взуття 669 доларів.

Також на Паркер були смугасті штани та блейзер. Волосся акторки традиційно було укладене у легкі локони.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

