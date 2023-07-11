У смугастому костюмі від Ralph Lauren: стильна Сієнна Міллер на заході у Великій Британії

Вбрання було лаконічним, але стильним і чудово підходило для заходу.

Акторка Сієнна Міллер відвідала сьомий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні, а потім вечірку організовану брендом Ralph Lauren та виданням British Vogue.

Відповідно 41-річна зірка обрала вбрання від бренду Ralph Lauren — це був синій літній костюм у тонку білу смужку, який складався з жакету на одному ґудзику та з поясом, та широких штанів.

Вбрання акторка доповнила плетеною невеликою сумкою з коричневими ручками та кількома золотими прикрасами.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала британська модель Ліла Мосс – дочка легендарної супермоделі 90-х Кейт Мосс. Дівчина також з ніг до голови була у речах від Ralph Lauren.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

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