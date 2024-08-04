У смугастому костюмі з бісером: Шерон Стоун відвідала галавечір на честь Олімпійських чемпіонів

Акторка з'явилася на заході у костюмі з яскравим декором.

Голлівудська зірка Шерон Стоун – 66-річна акторка – відвідала Париж, який цього року приймає літні Олімпійські ігри. У межах цього спортивного заходу відбувся галавечір на честь чемпіонів, який провели у готелі Four Season George V.

Перед фотографами зірка з'явилася в стильному штанному костюмі трохи маскулінного фасону, двобортний жакет якого вона носила на голе тіло.

Це вбрання було виконане у бежевому відтінку, а смужки на ньому прикрашены золотистим бісером. Образ акторка доповнила лаконічною зачіскою із зачесаним назад волоссям, ніжним макіяжем та парою лаконічних сережок.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Олімпіада стартувала тиждень тому, а зірками відкриття стали Леді Гага та Селін Діон. Остання заспівала тріумфально - виконала гімн кохання - пісню французької суперзірки Едіт Піаф Hymne A L'Amour просто на Ейфелевій вежі.

Селін Діон / Фото: Getty Images

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