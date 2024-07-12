У смугастому костюмі зі штанями-палацо: стильний аутфіт Кейт Аптон

32-річна модель і акторка перебуває у чудовій фізичній формі.
Кейт Аптон потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона мала стильний вигляд у чорному вбранні у смужку, яке складалося зі штанів-палацо і топа з американською проймою, оголеними плечима і коричневими ґудзиками. Модель мала стрункий і гарний вигляд.
Аптон доповнила аутфіт золотистими босоніжками. Вона уклала волосся у локони, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, а руки – золотими браслетом і каблучками з камінням.
Образ Кейт завершила молочним манікюром і червоним педикюром.
Нагадаємо, Кейт Аптон у сукні без бюстгальтера та в білих мюлях сходила на вечірку.
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