У смугастому костюмі зі штанями-палацо: стильний аутфіт Кейт Аптон

32-річна модель і акторка перебуває у чудовій фізичній формі.

Кейт Аптон потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона мала стильний вигляд у чорному вбранні у смужку, яке складалося зі штанів-палацо і топа з американською проймою, оголеними плечима і коричневими ґудзиками. Модель мала стрункий і гарний вигляд.

Кейт Аптон / Фото: Getty Images

Аптон доповнила аутфіт золотистими босоніжками. Вона уклала волосся у локони, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками, а руки – золотими браслетом і каблучками з камінням.

Образ Кейт завершила молочним манікюром і червоним педикюром.

Нагадаємо, Кейт Аптон у сукні без бюстгальтера та в білих мюлях сходила на вечірку.

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