У смугастому купальнику: британська телезірка похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Глоя Феррі часто ділиться з фоловерами гарячим контентом.
Британська телезірка Глоя Феррі поділилася в Instagram новим пікантним селфі.
Красуня постала у молочному бікіні з коричневими смужками, демонструючи пишний сексуальний бюст.
Вона зробила "мокре укладання", закинувши волосся на один бік, макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию підвіскою у вигляді морської золотої зірки на мотузці. У вухах у неї були такі самі великі золоті зірки.
"Острівна дівчина", – підписала фото Феррі.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі сфотографувалася у смарагдовій білизні і гартерах, хизуючись сексуальними формами.
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