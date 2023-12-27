У смугастому купальнику: британська телезірка похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Британська телезірка Глоя Феррі поділилася в Instagram новим пікантним селфі.

Красуня постала у молочному бікіні з коричневими смужками, демонструючи пишний сексуальний бюст.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона зробила "мокре укладання", закинувши волосся на один бік, макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию підвіскою у вигляді морської золотої зірки на мотузці. У вухах у неї були такі самі великі золоті зірки.

"Острівна дівчина", – підписала фото Феррі.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі сфотографувалася у смарагдовій білизні і гартерах, хизуючись сексуальними формами.

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