У смугастому міні та дірявих колготках: Дженна Ортега під прицілом папараці

Голлівудська акторка Дженна Ортега опинилася в центрі уваги, коли виходила зі свого автомобіля та прямувала на інтерв'ю у Нью-Йорку. Зірка мала ефектний та незвичний вигляд, адже знову одягла вбрання у смужку.

Вона поєднала мінісукню з укороченим жакетом, рукави якого були три чверті. Також Ортега одягла смугасті колготки, які її трохи підвели – на них було багато затяжок, і вони навіть порвалися.

Також дівчина доповнила свій образ туфлями зі шнурівкою та на величезній платформі від Vivienne Westwood. Лук вона завершила сонцезахисними окулярами, високою зачіскою та декількома прикрасами.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Днем раніше на фотоколлі Дженна продемонструвала теж смугасте вбрання, але від Dolce & Gabbana, яке включало жакет і спідницю-олівець.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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