У смугастому міні та дірявих колготках: Дженна Ортега під прицілом папараці

Дівчина зараз займається просуванням фільму "Бітлджюс Бітлджюс", у якому зіграла.
Голлівудська акторка Дженна Ортега опинилася в центрі уваги, коли виходила зі свого автомобіля та прямувала на інтерв'ю у Нью-Йорку. Зірка мала ефектний та незвичний вигляд, адже знову одягла вбрання у смужку.
Вона поєднала мінісукню з укороченим жакетом, рукави якого були три чверті. Також Ортега одягла смугасті колготки, які її трохи підвели – на них було багато затяжок, і вони навіть порвалися.
Також дівчина доповнила свій образ туфлями зі шнурівкою та на величезній платформі від Vivienne Westwood. Лук вона завершила сонцезахисними окулярами, високою зачіскою та декількома прикрасами.
Днем раніше на фотоколлі Дженна продемонструвала теж смугасте вбрання, але від Dolce & Gabbana, яке включало жакет і спідницю-олівець.
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