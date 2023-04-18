У смугастому міні та на підборах: стильна Ешлі Робертс прогулялася Лондоном

Ведуча Ешлі Робертс була зображена папарацці після робочого ранку на студії Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні.

Цього дня знаменитість продемонструвала стильний лук в короткій смугастій сукні від Michael Kors, яку схоже одягла без бюстгальтера або з дуже тонким бюстгальтером, через який просвічувалися її соски.

Образ свій Ешлі доповнила сумкою від Jacquemus та парою тілесних туфель на підборах з лакованої шкіри. Робертс зібрала своє світле волосся у недбалий низький хвіст, зробила макіяж у теплих нюдових відтінках, одягла сонцезахисні окуляри та кілька золотих сережок-цвяхів.

Нігті у неї були нафарбовані салатовим лаком. Зірка дефілювала вулицею та охоче позувала фотографам.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Минулого свого вихіду зірку сфотографували в комплекті від бренду TANAKA VINTAGE, що спеціалізується на вінтажному одязі, який переробляє. Зокрема, на Робертс був образ, зроблений із вінтажної сорочки лимонного кольору від бренду Saint Laurent – укороченої сорочки та мініспідниці із білою гумкою на талії.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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