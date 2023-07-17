У смугастому вбранні та на підборах: стильна Лілі Джеймс відвідала вечірку після Вімблдону

Акторка Лілі Джеймс, відома за роллю у гучному мінісеріалі "Пем і Томмі", відвідала вечірку у Великій Британії, яка відбулася після Вімблдонського турніру. Захід був організований брендом Ralph Lauren, відповідно, гості прийшли на нього одягнені у речі від цієї марки.

На Лілі того дня було смугасте легке вбрання, що складалося з сорочки та штанів, які вона поєднала з темно-синім блейзером, рукава, якого носила підгорнутими, а також білими босоніжками на підборах.

Образ зірка доповнила невеликою сумкою-портфелем, золотими прикрасами на шиї та руках, а також укладанням та легким макіяжем.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Раніше в одязі від Ralph Lauren на подібному заході з'явилася акторка Сієнна Міллер — це був синій літній костюм у тонку білу смужку, який складався з жакету на одному ґудзику і з поясом і широких штанів.

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