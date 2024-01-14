У смугастому вбранні з квіткою: Кейлі Куоко вийшла на червону доріжку у аутфіті від Carolina Herrera

Акторка була в піднесеному настрої та радісно позувала фотографам на червоній доріжці.
Зірка культового ситкому "Теорія великого вибуху" — Кейлі Куоко — відвідала прем'єру фільму "Рольові ігри", що відбулася у Каліфорнії. У цьому фільмі від Amazon Кейлі зіграла головну роль.
Для червоної доріжки акторка одягла вбрання блакитного кольору — смугасту сукню від бренду Carolina Herrera, яка була представлена в круїзній колекції 2024. Лук складалася з сорочки з довгими рукавами на ґудзиках, а також спідниці з розрізом спереду.
Спідницю також прикрашало драпування на стегнах і велика квітку. Образ Кейлі доповнила золотими прикрасами від Pomellato, туфлями на підборах, макіяжем та зачіскою-хвостом.
У фільмі Кейлі грає жінку на ім'я Емма, яка веде подвійне життя. Героїня має чудового чоловіка та двох дітей, вони мешкають у передмісті Нью-Джерсі, але також вона працює вбивцею за наймом.
Нагадаємо, що бренд Carolina Herrera є творцем весільного вбрання Керолайн Кеннеді — дочки застреленого президента США Джона Кеннеді.
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