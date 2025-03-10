У смугастому вбранні з прозорої тканини: Ніколь Кідман сяяла на прем'єрі

57-річна акторка Ніколь Кідман відвідала світову прем'єру фільму "Голланд" у театрі Paramount, який показали у межах конференції та фестивалю South by Southwest.

Перед камерами вона позувала в незвичайному вбранні з тонкої смугастої тканини, створеного брендом Fendi. Сукня з колекції весна-літо 2008 року.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Спідниця у вбрання була двошаровою і складалося враження, що на ній насправді дві сукні. А ось верхня частина сукні нагадувала пелерину, яка прикривала плечі. Носила своє вбрання Ніколь у поєднанні з чорними туфлями та прикрасами. Волосся вона зібрала у високий хвіст і зав'язала чорною стрічкою.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше Ніколь з'явилася на галавечорі "Жінка року", що проводився виданням TIME у Західному Голлівуді. Оскароносна зірка вибрала для своєї появи ніжну сукню А-силуету персикового кольору.

Читайте також: