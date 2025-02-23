У смугастому вбранні з прозорою спідницею: Демі Мур із крихітним песиком на руках з'явилася на премії

62-річна голлівудська акторка обрала для свого виходу аутфіт від бренду Thom Browne.

Демі Мур відвідала церемонію вручення нагород Film Independent Spirit Awards 2025, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

На захід акторка прийшла разом зі своїм домашнім улюбленцем – чихуахуа на прізвисько Пілаф, якого тримала на руках. Із цим крихітним песиком зірка практично нерозлучна – його вона бере майже на всі світські заходи та фешнівенти.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі мала гарний вигляд у чорному прозорому вбранні від бренду Thom Browne зі смугастою різнокольоровою підкладкою. Воно складалося з корсетної сукні міді і жакета.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Зірка взула чорні лаковані слінгбеки на шпильках. А ще Мур поповнила лук цікавою сумкою у вигляді собаки на ланцюжку.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руки – коктейльними каблучками. На вулиці вона була у сонцезахисних чорних окулярах.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Демі Мур з'явилася зі своїм собакою на вечері з нагоди запуску колекції Crate&Barrel від дизайнера інтер'єру Брігітти Романек у Голлівуді.

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