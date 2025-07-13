У смугастій футболці та штанях: Кара Делевінь відвідала Вімблдонський турнір

Кара Делевінь / © Getty Images

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Дівчина приїхала до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету у чорно-білій смугастій футболці, чорному жилеті та чорних штанях, а взута була у босоніжки на високих підборах.

На руці Кара мала коричневу об’ємну сумку зі шкіри. Світле волосся модель розпустила та зробила денний макіяж.

Кара Делевінь / © Getty Images

Декількома днями раніше на Вімблдон приїжджала старша сестра Кари — Поппі Делевінь, яка нещодавно народила первістка. Зірка відвідала сьомий день Вімблдонського тенісного чемпіонату і була одягнена в лук від Ralph Lauren.

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Поппі Делевінь / © Getty Images

Також вчора на Вімблдоні вперше цього року з’явилася принцеса Уельська Кетрін.