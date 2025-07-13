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У смугастій футболці та штанях: Кара Делевінь відвідала Вімблдонський турнір
32-річна модель та акторка Кара Делевінь відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.
Дівчина приїхала до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету у чорно-білій смугастій футболці, чорному жилеті та чорних штанях, а взута була у босоніжки на високих підборах.
На руці Кара мала коричневу об’ємну сумку зі шкіри. Світле волосся модель розпустила та зробила денний макіяж.
Декількома днями раніше на Вімблдон приїжджала старша сестра Кари — Поппі Делевінь, яка нещодавно народила первістка. Зірка відвідала сьомий день Вімблдонського тенісного чемпіонату і була одягнена в лук від Ralph Lauren.
Також вчора на Вімблдоні вперше цього року з’явилася принцеса Уельська Кетрін.