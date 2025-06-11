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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

У смугастій мініспідниці і замшевих чоботях: Селена Гомес під прицілом папараці

32-річна співачка та акторка знімається у п'ятому сезоні комедійного детективу «Вбивства в одній будівлі».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес потрапила до об’єктивів папараці на знімальному майданчику у Нью-Йорку. Вона мала милий вигляд.

На зірці був чорний приталений жакет із накладними кишенями і темно-бордова коротка спідниця у смужку.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Аутфіт Гомес доповнила чорними капроновими колготами з принтом і замшевими темно-синіми високими чоботами на шпильках.

У Селени було укладання з локонами, легкий макіяж та лаконічні сережки-кільця у вухах.

Нагадаємо, раніше на зніманнях Селена Гомес з’явилася у чорній шкіряній короткій сукні і чорних лосинах.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
301
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