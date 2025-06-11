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- Шоу-бізнес
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У смугастій мініспідниці і замшевих чоботях: Селена Гомес під прицілом папараці
32-річна співачка та акторка знімається у п'ятому сезоні комедійного детективу «Вбивства в одній будівлі».
Селена Гомес потрапила до об’єктивів папараці на знімальному майданчику у Нью-Йорку. Вона мала милий вигляд.
На зірці був чорний приталений жакет із накладними кишенями і темно-бордова коротка спідниця у смужку.
Аутфіт Гомес доповнила чорними капроновими колготами з принтом і замшевими темно-синіми високими чоботами на шпильках.
У Селени було укладання з локонами, легкий макіяж та лаконічні сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, раніше на зніманнях Селена Гомес з’явилася у чорній шкіряній короткій сукні і чорних лосинах.