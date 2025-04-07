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- Шоу-бізнес
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У смугастій мінісукні з лелітками: Ніколь Шерзінгер у кокетливому луку прийшла на мюзикл
46-річна колишня зірка Pussycat Dolls любить носити короткі вбрання, які підкреслюють її стрункі ноги.
Ніколь Шерзінгер відвідала прем’єру мюзиклу «BOOP! The Musical» на Бродвеї, заснованого на анімаційному персонажі Бетті Буп, у театрі Broadhurst Theatre у Нью-Йорку.
Там артистка з’явилася у кокетливому луку. На ній була чорно-біла смугаста мінісукня з лелітками і без бретельок, яка чудово підкреслила її струнку фігуру, і її гарні ноги.
Аутфіт Ніколь доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у гладкий пучок і зробила насичений макіяж із довгими віями, блискучо-димчастими тінями і червоною помадою.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на вечірку з нагоди прем’єри вистави «Отелло» на Бродвеї одягла бежевий жакет із глибоким вирізом, який вона одягла на голе тіло, і плісовану спідницю кольору кемел.