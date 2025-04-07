ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
519
Час на прочитання
1 хв

У смугастій мінісукні з лелітками: Ніколь Шерзінгер у кокетливому луку прийшла на мюзикл

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls любить носити короткі вбрання, які підкреслюють її стрункі ноги.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер відвідала прем’єру мюзиклу «BOOP! The Musical» на Бродвеї, заснованого на анімаційному персонажі Бетті Буп, у театрі Broadhurst Theatre у Нью-Йорку.

Там артистка з’явилася у кокетливому луку. На ній була чорно-біла смугаста мінісукня з лелітками і без бретельок, яка чудово підкреслила її струнку фігуру, і її гарні ноги.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Аутфіт Ніколь доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у гладкий пучок і зробила насичений макіяж із довгими віями, блискучо-димчастими тінями і червоною помадою.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на вечірку з нагоди прем’єри вистави «Отелло» на Бродвеї одягла бежевий жакет із глибоким вирізом, який вона одягла на голе тіло, і плісовану спідницю кольору кемел.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie