У смугастій мінісукні з лелітками: Ніколь Шерзінгер у кокетливому луку прийшла на мюзикл

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

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Ніколь Шерзінгер відвідала прем’єру мюзиклу «BOOP! The Musical» на Бродвеї, заснованого на анімаційному персонажі Бетті Буп, у театрі Broadhurst Theatre у Нью-Йорку.

Там артистка з’явилася у кокетливому луку. На ній була чорно-біла смугаста мінісукня з лелітками і без бретельок, яка чудово підкреслила її струнку фігуру, і її гарні ноги.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Аутфіт Ніколь доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у гладкий пучок і зробила насичений макіяж із довгими віями, блискучо-димчастими тінями і червоною помадою.

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Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на вечірку з нагоди прем’єри вистави «Отелло» на Бродвеї одягла бежевий жакет із глибоким вирізом, який вона одягла на голе тіло, і плісовану спідницю кольору кемел.